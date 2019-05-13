Голосеевский суд Киева возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой

Дело было приостановлено в 2017 году и повторно - в 2018.

Голосеевский суд Киева возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой
Раиса Богатырева
Фото: Макс Левин

Голосеевский районный суд Киева возобновил заочное досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом говорится в материалах суда.

Расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова. В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.

После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.

В отношении Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против Богатыревой в 2016 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда КиеваГенпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева
Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание и прислали 34 справки о болезниСудьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание и прислали 34 справки о болезни
Командование ВС подтвердило уголовное производство в отношении офицера штабаКомандование ВС подтвердило уголовное производство в отношении офицера штаба
Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на своего бывшего адвокатаЯнукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на своего бывшего адвоката
НАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларированииНАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларировании
Окружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от УкраиныОкружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборовОкружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов
НАБУ завершило служебное расследование по детективам из расследования Bihus.infoНАБУ завершило служебное расследование по детективам из расследования Bihus.info
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МПОкружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президентаОкружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президента
Последние новости
Подгружаем последние новости