Адвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - Аслунд

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в отношении Украины и заявил о его причастности к увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

"Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - заявил Аслунд в комментарии "Голосу Америки".

Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США , а является частным юристом.

"У него нет никакой официальной должности. Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе через своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает аналитик.

Среди клиентов Джулиани он назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Также аналитик назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генерального прокурора не провел ни одного серьезного расследования", - заявил аналитик, отметив, что нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко пошел тем же путем.

Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Джулиани.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского. Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов. "Врагом Трампа", по словам Джулиани, является нардеп Сергей Лещенко. Как известно, Лещенко опубликовал "черную книгу" Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт.