Гройсман рассказал о своей будущей партии

В его команде будут "настоящие лица".

Гройсман рассказал о своей будущей партии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что идеологической основой его будущей политической силы будет центристская позиция.

Об этом премьер рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, в его будущей команде, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду, должны быть люди, обладающие современным мышлением, опытом, и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной", - сказал Владимир Гройсман.

Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", либо "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Как сообщалось, в апреле Гройсман заявил, что пойдет на выборы с новой партией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в РадуГройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в Раду
Коломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламентеКоломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламенте
Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом НацсоветаПорошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета
В Киеве замглавы РГА привлек коммунальщиков для ремонта своей квартирыВ Киеве замглавы РГА привлек коммунальщиков для ремонта своей квартиры
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с ЗеленскимКоломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в ЮрьевкеПредставитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
Бирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикойБирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой
Гройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФГройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФ
Гройсман: у нас есть весь мир, чтобы заменить роSSийские нефтепродуктыГройсман: у нас есть весь мир, чтобы заменить роSSийские нефтепродукты
Гройсман пойдет на выборы с новой партиейГройсман пойдет на выборы с новой партией
Последние новости
Подгружаем последние новости