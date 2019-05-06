Табачные изделия для нагревания не являются безопасными, - Минздрав

Агентство по контролю пищевых продуктов США разрешило IQOS с определенными оговорками.

Табачные изделия для нагревания не являются безопасными, - Минздрав
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения Украины прокомментировало разрешение Штатами табачных устройств для нагревания. Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило выход продукта на рынок США, но решение этого агентства не свидетельствует о том, что нагревания табака является полностью безопасным, сообщает пресс-служба Минздрава.

FDA разрешило продажу одного новейших средств курения на территории США, но с очень жесткими ограничениями, которые также применяются и к табачным изделиям. Устройства должны иметь соответствующую маркировку, как на пачках сигарет, реклама продукта - запрещена, и не только стиков, но и всех компонентов системы, также запрещена продажа их несовершеннолетним. Более того, производителя обязали информировать FDA обо всех планах по маркетингу заранее, а FDA оставило за собой право отозвать свое решение в случае нарушения установленных требований.

"FDA НЕ признала, что курение табачного изделия для нагрева безопаснее для здоровья, поскольку не хватает достоверных данных. Об этом речь шла два года назад, когда компания-производитель только подала запрос на разрешение продавать свой продукт на территории США. С тех пор решение не изменилось", - сказано в разъяснении Минздрава.

Украинское ведомство отмечает, что стики для новых систем курения также содержат табак и вызывают зависимость не меньше, чем курение обычных сигарет. Переход на стики также не помогает отказаться от обычного курения, а независимых исследований влияния на здоровье, в том числе - в долгосрочной перспективе - недостаточною

Напомним, ранее о вреде электронных систем курения уже высказывалась сама и.о. министра Ульяна Супрун. Она также утверждает, что вредные вещества, попадающие в организм при сгорании сигаретного табака, остаются и при нагревании стикв.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSииПорошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSии
Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав просит полицию и АМКУ проверить тендеры по Национальному институту ракаМинздрав просит полицию и АМКУ проверить тендеры по Национальному институту рака
Минздрав планирует расширить вакцинацию от кори на всех взрослыхМинздрав планирует расширить вакцинацию от кори на всех взрослых
Минздрав направил еще 30 украинцев на лечение за границуМинздрав направил еще 30 украинцев на лечение за границу
Минздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные клинических испытанийМинздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные клинических испытаний
Минздрав сообщил о росте заболеваемости корьюМинздрав сообщил о росте заболеваемости корью
Минздрав отправит еще 15 человек на лечение за границуМинздрав отправит еще 15 человек на лечение за границу
Заболеваемость корью снизилась на 60%, - Супрун о результатах спецоперация Минздрава во Львовской области
Минздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корьюМинздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корью
Амосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - МинздравАмосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - Минздрав
Минздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в КиевеМинздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости