Зеленский готовит "несколько ходов" в ответ на паспортизацию ОРДЛО

"В этом плане мы должны быть креативными, быстрыми, умными".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "нескольких ходов" в ответ на инициативы РоSSии о паспортизации жителей оккупированной части Донбасса.

Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него предложения к Раде относительно инициатив РоSSии о выдаче роSSийских паспортов жителям ОРЛДО, передает УНИАН.

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем", - сказал Зеленский.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины призвал не признавать роSSийские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО и назвал указ Путина "ничтожным". Кроме того, Украина будет добиваться санкций против РоSSии за "паспортную агрессию" Путина.