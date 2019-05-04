В Малайзии сожжены четыре тонны слоновьих бивней

В Малайзии сожжены четыре тонны слоновьих бивней

Как сообщил прессе министр водных, земельных и природных ресурсов Ксавье Джаякумар, слоновая кость была конфискована в 15 рейдах в период с 2011 по 2017 год.

Как сообщает Associated Press, бивни, помеченные краской и кое-какие изделия из них, такие как браслеты из слоновой кости и палочки для еды, были показаны журналистам, прежде чем стать топливом мусоросжигательного завода в южном штате Негери Сембилан.

Джаякумар сказал, что бивни и поделки из слоновой кости были сожжены, чтобы гарантировать, что их не украдут и не продадут обратно на черный рынок.

По его словам, Малайзия стремится искоренить торговлю дикими животными и частямиих тел, особенно слоновой костью, и не дать контрабандистам использовать страну в качестве транзитного центра.

Это был второй случай уничтожения слоновой кости в Малайзии. В 2016 году местные власти сожгли 9,5 тонн бивней на сумму около 20 миллионов долларов.

Слоновая кость — крайне востребованный материал для изготовления всевозможных поделок в Азии. Центром спроса является Китай, а его прямым результатом — уменьшение популяции диких слонов в Африке.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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