Коломойский опроверг причастность Портнова к команде Зеленского

Олигарх подтвердил, что уже 20 лет находится в хороших отношениях с Портновым.

Коломойский опроверг причастность Портнова к команде Зеленского
Фото: golospravdy.com

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.info.

Кроме того, Коломойский опроверг предположение, что Портнов помогает ему в решении вопросов, связанных с Приватбанком.

Вместе с тем олигарх заявил, что сам он уже 20 лет находится в хороших отношениях с Портновым, и добавил, что последняя встреча с экс-замглавы АП у него состоялась за день до записи интервью.

По словам Коломойского, в те дни Портнов находился в Израиле.

Ранее сообщалось, что в команде Владимира Зеленского отрицают причастность Портнова к ней.

Сам бывший регионал анонсировал свое возвращение в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в ЮрьевкеПредставитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
Блок рекламы


Похожие новости
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в КрымуЖена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Треть россиян считает победу Зеленского выгодной для РоSSииТреть россиян считает победу Зеленского выгодной для РоSSии
Саакашвили: люди Путина требуют от Зеленского не возвращать мне гражданствоСаакашвили: люди Путина требуют от Зеленского не возвращать мне гражданство
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с ЗеленскимКоломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
У Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалицииУ Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
Митрополит Епифаний поздравил Зеленского с ПасхойМитрополит Епифаний поздравил Зеленского с Пасхой
Штаб Зеленского представил «военную доктрину»Штаб Зеленского представил «военную доктрину»
Соломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" ЗеленскогоСоломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" Зеленского
Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборахПатриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах
Штаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорилисьШтаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорились
Последние новости
Подгружаем последние новости