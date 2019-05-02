В Одессе проходят траурные мероприятия к 5-летию трагических событий в Доме профсоюзов
На Куликовом поле собрались сотни человек.
В Одессе на Куликовом поле собрались сотни человек, чтобы почтить память жертв трагических событий 2 мая 2014 года.
Об этом сообщает "Пушкинская".
Полицейские на месте контролируют ситуацию во избежание провокаций и стычек.
Входить на Куликово поле нужно через фильтрационный пункт у памятника на братской могиле жертв гражданской войны, а выходить - на углу улиц Пироговской и Канатной. Рамок металлоискателей в этом году нет, полицейские при досмотре пользуются портативными приборами. Кроме этого, людей, желающих пройти на Куликово поле, бегло досматривает полиция на разворотном кольце трамвая №18 и на Итальянском бульваре.
Общественный порядок обеспечивают 2 400 правоохранителей - сотрудники Нацгвардии, полиции диалога и рядовые полицейские.
"Мы предвидели все вызовы, которые могли быть, поэтому хорошо организовали работу и в 7 утра полностью взяли под охрану Куликово поле. Работаем в штатном режиме и готовы к решению всех возможных проблем, работают и взрывотехники на случай минирования. На эту минуту никаких внештатных ситуаций не было", - прокомментировал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. По его словам, на данный момент ситуация в городе спокойная.
Среди участников мероприятий были депутаты Верховной рады Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины. В результате беспорядков сгорел лагерь сепаратистов на Куликовом поле, а при штурме Дома профсоюзов начался пожар, в котором погибли 43 человека.
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