В Одессе проходят траурные мероприятия к 5-летию трагических событий в Доме профсоюзов

На Куликовом поле собрались сотни человек.

В Одессе проходят ?траурные мероприятия к 5-летию трагических событий в Доме профсоюзов
Фото: pushkinska.net

В Одессе на Куликовом поле собрались сотни человек, чтобы почтить память жертв трагических событий 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает "Пушкинская".

Полицейские на месте контролируют ситуацию во избежание провокаций и стычек.

Входить на Куликово поле нужно через фильтрационный пункт у памятника на братской могиле жертв гражданской войны, а выходить - на углу улиц Пироговской и Канатной. Рамок металлоискателей в этом году нет, полицейские при досмотре пользуются портативными приборами. Кроме этого, людей, желающих пройти на Куликово поле, бегло досматривает полиция на разворотном кольце трамвая №18 и на Итальянском бульваре.

Общественный порядок обеспечивают 2 400 правоохранителей - сотрудники Нацгвардии, полиции диалога и рядовые полицейские.

"Мы предвидели все вызовы, которые могли быть, поэтому хорошо организовали работу и в 7 утра полностью взяли под охрану Куликово поле. Работаем в штатном режиме и готовы к решению всех возможных проблем, работают и взрывотехники на случай минирования. На эту минуту никаких внештатных ситуаций не было", - прокомментировал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. По его словам, на данный момент ситуация в городе спокойная.

Среди участников мероприятий были депутаты Верховной рады Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

Фото: culturemeter.od.ua

Фото: culturemeter.od.ua

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины. В результате беспорядков сгорел лагерь сепаратистов на Куликовом поле, а при штурме Дома профсоюзов начался пожар, в котором погибли 43 человека.


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