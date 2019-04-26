Родственники Гандзюк были ознакомлены с документами о признании вины, которые подписывали подозреваемые (документ)

Предполагаемым нападавшим изменили подозрения, что вызвало бурную реакцию активистов.

Родственники Екатерины Гандзюк и их представитель Евгения Закревская были знакомы с текстами соглашений о признании виновности, которые подписали подозреваемые в совершении убийства Гандзюк.

Об этом свидетельствуют материалы, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Как известно, несколько дней назад ГПУ изменила обвинение Владимиру Мангеру и исполнителям преступления с убийства на нанесение тяжких телесных повреждений.

Если раньше Торбина, Вишневского, Горбунова, Васяновича и Грабчука подозревали в умышленном убийстве, то теперь в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

А Мангера, которого раньше подозревали в организации убийства активистки, теперь подозревают в организации заказа избиения.

Это привело к бурной реакции недовольства в соцсетях, а также митингу под домом генпрокурора в Стоянке.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 ее облили серной кислотой утром 31 июля 2018 у подъезда ее дома в Херсоне.

Химические ожоги покрыли 40% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаза.

После нападения полиция открыла дело по статье хулиганство, а затем переквалифицировала уголовное дело о нападении на активистку из статьи "покушение на убийство с особой жестокостью" на статью "умышленное убийство", после чего передала в СБУ все материалы по делу.

Осенью в этом деле арестовали Игоря Павловского, Сергея Торбина, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука.


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