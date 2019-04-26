США ввели санкции против главы правительства Чечни

Госдеп обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам.

Госдепартамент США ввел санкции в отношении председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева в связи с его причастностью к серьезным нарушениям прав человека.

Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно американским законам, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США .

"Департамент обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента США .

Санкции также распространяются на супругу Хучиева Сапият Шабазову.



