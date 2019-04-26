США ввели санкции против главы правительства Чечни
Госдеп обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам.
Госдепартамент США ввел санкции в отношении председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева в связи с его причастностью к серьезным нарушениям прав человека.
Об этом сообщает Голос Америки.
Согласно американским законам, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США.
"Департамент обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента США.
Санкции также распространяются на супругу Хучиева Сапият Шабазову.
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26.04.2019 05:12