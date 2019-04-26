Зеленский украинизировался в фейсбуке

Имя будущего президента теперь написано как "Володимир Зеленський".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский изменил свое имя в фейсбуке, написав его по-украински - Володимир Зеленський.

В поиске имя Зеленского еще написано по-русски

Напомним, что 25 апреля в Верховной Раде был принят закон об украинском языке.

Владимир Зеленский - русскоязычный. Его жена в интервью BBC рассказала, что ее муж знает украинский язык и свободно на нем говорит, но из-за стресса не всегда может быстро находить правильные слова. "Сейчас Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость", - рассказала супруга Зеленского.