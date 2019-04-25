Депутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языке

Пока парламент не рассмотрит поступившие документы, спикер не может подписать закон.

Депутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языке
Фото: Михаил Маркив

Председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский и сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко зарегистрировали два проекта постановления об отмене решения Рады о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Соответствующие проекты постановления (№5670-д-П и №5670-д-П1) зарегистрированы в Раде 25 апреля.

Проекты постановлений подписали также представители "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, Юлий Иоффе, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев.

Пока парламент не рассмотрит эти проекты постановлений, председатель Рады Андрей Парубий не имеет права подписывать соответствующий закон.

Напомним, сегодня в четверг Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.


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