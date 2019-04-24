Парубий пообещал не мешать сбору подписей за его отставку

Спикер заявил, что в "эпоху лжи и тьмы" парламент не вернется.

?Парубий пообещал не мешать сбору подписей за его отставку
Фото: Макс Требухов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не будет мешать сбору подписей за его отставку.

"В аппарат Верховной Рады поступило заявление от депутата Писаренко о сборе подписей за отзыв и отставку с должности Андрея Парубия. Хочу сообщить, что я безотлагательно дал поручение, как и все предыдущие разы, когда подобную заявку подавал и Рабинович, чтобы немедленно выдали подписные листы. Ни на йоту этот процесс не будет останавливаться", - сказал Парубий в начале пленарного заседания в среду.

Если 150 подписей будут собраны, Парубий готов сразу же поставить этот вопрос на голосование.

"С одним нюансом - после того, как я как председатель Верховной Рады поставлю подпись под законом об украинском языке", - сказал спикер парламента.

"Меня очень удивила вещь, написанная в этом заявлении, что, оказывается, для вас "эпоха беззакония, несправедливости и безнаказанности" завершена. Это пять лет для вас. Но я хочу сказать, что за эти пять лет парламент принял все законы для принятия безвиза, которым и вы сегодня пользуетесь, принял все антикоррупционные законы, принял все законы для защиты национальной идентичности - языка, культуры и телевидения. Это ваша эпоха завершилась. Вы нас не вернете в эпоху лжи и тьмы", - сказал он.

"Это вы здесь голосовали 16 января руками, это вы с боевиками проводили закон Колесниченко-Кивалова. В ту эпоху украинский парламент больше не вернется", - подчеркнул Парубий.

Напомним, что сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады инициировал нардеп из группы "Возрождение" Валерий Писаренко. Он является давним и близким соратником экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Андрей Парубий был избран спикером Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, который с 14 апреля 2016 года перешел в правительство.

В феврале-августе 2014 года Парубий занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.


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