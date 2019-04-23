Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

К участию в деле привлечены 265 религиозных организаций.

Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Фото: ukr.media

Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска.

В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта до решения дела по существу может привести "к неоправданному вмешательству" государства в дела церкви.

Приказ Минкультуры обязывал УПЦ МП и ряд других религиозных организаций внести изменения в свое официальное название и подать их в устав на регистрацию до 26 апреля.

Суд приостановил процесс переименования. В Окружном админсуде пояснили, что удовлетворили иск УПЦ МП "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

В суде также отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Напомним, ранее Окружной админ суд ранее удовлетворил иск нардепа Вадима Новинского к спикеру Рады Андрею Парубию о правомерности переименования церкви. Кроме того, Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Судья киевского админсуда подал иск против ПорошенкоСудья киевского админсуда подал иск против Порошенко
Окружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президентаОкружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президента
Глава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностьюГлава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью
Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границуОкружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Окружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможниОкружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможни
Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева ГладунВысший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун
"Нацкорпус" в центре Киева требует расследования оборонного скандала"Нацкорпус" в центре Киева требует расследования оборонного скандала
Замглавы Окружного админсуда Киева отстранили от работыЗамглавы Окружного админсуда Киева отстранили от работы
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МПОкружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Печерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного судаПечерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного суда
Последние новости
Подгружаем последние новости