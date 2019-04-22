ЦИК подсчитал 91,5% протоколов: Зеленский - 73,16%, Порошенко - 24,5%

Зеленский лидирует практически во всех областях, кроме западных.

ЦИК подсчитал 91,5% протоколов: Зеленский - 73,16%, Порошенко - 24,5%
Фото: zhizn.info

По состоянию на 8:45 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 91,50% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИКа.

Так, после обработки 91,5% электронных протоколов Владимир Зеленский набирает 73,16% голосов (12 418 592), Петр Порошенко - 24,5% голосов (4 159 656). 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

На данный момент Зеленский лидирует практически во всех областях Украины. Меньше всего голосов, он набирает во Львовской и Тернопольской областях. Больше всего - в Луганской.

Действующий президент Петр Порошенко во втором туре побеждает лишь в одной области - во Львовской. Меньше всего за Порошенко проголосовали в Луганской области - всего 8% избирателей. В Одесской и Днепропетровской областях он набрал по 10% голосов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИКа, явка составила более 62%.


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