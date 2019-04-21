Явка избирателей к 11 часам утра превысила 14%
Данные поступили из 34 избирательных округов в пределах Украины.
Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 14% по данным 34 избирательных округов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Данные об активности избирателей поступили из 34 округов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей и Киева. Общее количество территориальных избирательных округов 199. Нет данных из округов южных регионов: Херсонской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
В списки избирателей во втором туре включены 29 млн 622 тыс. человек, для голосования за пределами избирательных участков зарегистрированы 682,8 тыс. избирателей.
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