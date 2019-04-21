Супругу Зеленского удалили из базы "Миротворца" (обновлено)

Накануне Елену Зеленскую добавили в базу за репост 2014 года.

Супругу Зеленского удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
Фото: Макс Левин

Супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского - Елену Зеленскую в субботу, 20 апреля, внесли в базу данных сайта "Миротворец".

По версии составителей базы, жена Зеленского является "информатором боевиков незаконных вооруженных формирований".

Доказательством в поддержку этого утверждения приводится скриншот из соцсети, где Елена Зеленская поделилась на своей странице в Facebook публикацией роSSийского издания "Life Новости", призывавшего присылать видео о передвижении украинских войск в обмен за вознаграждение в 10 тыс. рублей. Публикация датирована апрелем 2014 года.

Фото: psb4ukr.org

Подтверждения, что скриншот - подлинный, сайт не приводит.

Обновление. В фейсбуке Зеленской появился комментарий по поводу скандала.

"Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала,что делать перепост с возмущением действиями роSSийских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку - оставить. Мы все были в шоке от того, что происходило у нас в стране. От того, что отобрали Крым. Это не укладывалось в голове! Было страшно, что начинается война. Тогда со мной впервые случилось то,что со многими из нас происходит сейчас. Я просыпалась и засыпала с фейсбуком. Чей пост я репостила уже не вспомню. Кого-то из друзей. Сегодня из этого пытались сделать новость дня", - пояснила жена кандидата в президенты.

Она предложила сомневающимся посмотреть другие ее посты за 2014 год и заявила, что намерена уйти из фейсбука.

Обновление 21 апреля. Сайт "Миротворец" удалил Зеленскую из своей базы. По состоянию на утро воскресенья указанная страница недоступна, поиск по сайту не находит страницу Елены Зеленской. Официальных комментариев со стороны "Миротворца" на данный момент нет.

Напомним, вчера на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты между Президентом Украины Петром Порошенко и его соперником по предвыборной гонке, шоуменом Владимиром Зеленским.

С полуночи 20 апреля в Украине объявлен "день тишины". Любая агитация в пользу кандидатов и политическая реклама запрещены.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".


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