Украина отправила на экспорт вторую партию снарядов для БМП-3 собственного производства
До недавнего времени снаряды для этой машины производились только в РоSSии.
За последние 25 лет РФ продала сотни БМП-3 в страны в другие страны. Теперь они стали потенциальными покупателями снарядов украинского производства. Об этом написал в Facebook директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.
Пашинский отметил, что это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика. "В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад – уже вторую партию", – написал он.
По словам Пашинского, БМП-3 – последняя и лучшая гусеничная бронированная машина, разработанная и серийно изготовлена для советской армии. В воинские части на территории Украины было поставлено лишь незначительное количество таких машин. А РоSSия продолжила производство БМП-3, обеспечивая собственную армию и продав сотни таких машин за границу.
"Уникальной является 100 мм пушка 2А70, боеприпасы к которой даже со времен СССР производились только роSSийским ВПК. До недавнего времени", – написал Пашинский.
Теперь снаряды к ней производят и в Украине. "Если производством корпусов снарядов и их снаряжением взрывчатым веществом Украины уже не удивляет, то разработка и серийное изготовление гильзы – огромное достижение", – считает Пашинский.
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