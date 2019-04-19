Украина отправила на экспорт вторую партию снарядов для БМП-3 собственного производства

До недавнего времени снаряды для этой машины производились только в РоSSии.

За последние 25 лет РФ продала сотни БМП-3 в страны в другие страны. Теперь они стали потенциальными покупателями снарядов украинского производства. Об этом написал в Facebook директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

Пашинский отметил, что это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика. "В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад – уже вторую партию", – написал он.

По словам Пашинского, БМП-3 – последняя и лучшая гусеничная бронированная машина, разработанная и серийно изготовлена для советской армии. В воинские части на территории Украины было поставлено лишь незначительное количество таких машин. А РоSSия продолжила производство БМП-3, обеспечивая собственную армию и продав сотни таких машин за границу.

"Уникальной является 100 мм пушка 2А70, боеприпасы к которой даже со времен СССР производились только роSSийским ВПК. До недавнего времени", – написал Пашинский.

Теперь снаряды к ней производят и в Украине. "Если производством корпусов снарядов и их снаряжением взрывчатым веществом Украины уже не удивляет, то разработка и серийное изготовление гильзы – огромное достижение", – считает Пашинский.