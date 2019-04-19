Украина отправила на экспорт вторую партию снарядов для БМП-3 собственного производства

До недавнего времени снаряды для этой машины производились только в РоSSии.

Украина отправила на экспорт вторую партию снарядов для БМП-3 собственного производства
Фото: censor.net.ua

За последние 25 лет РФ продала сотни БМП-3 в страны в другие страны. Теперь они стали потенциальными покупателями снарядов украинского производства. Об этом написал в Facebook директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

Пашинский отметил, что это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика. "В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад – уже вторую партию", – написал он.

По словам Пашинского, БМП-3 – последняя и лучшая гусеничная бронированная машина, разработанная и серийно изготовлена для советской армии. В воинские части на территории Украины было поставлено лишь незначительное количество таких машин. А РоSSия продолжила производство БМП-3, обеспечивая собственную армию и продав сотни таких машин за границу.

"Уникальной является 100 мм пушка 2А70, боеприпасы к которой даже со времен СССР производились только роSSийским ВПК. До недавнего времени", – написал Пашинский.

Теперь снаряды к ней производят и в Украине. "Если производством корпусов снарядов и их снаряжением взрывчатым веществом Украины уже не удивляет, то разработка и серийное изготовление гильзы – огромное достижение", – считает Пашинский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Украина заняла 102 место в рейтинге свободы словаУкраина заняла 102 место в рейтинге свободы слова
Украина обратилась в международный трибунал для освобождения пленных моряковУкраина обратилась в международный трибунал для освобождения пленных моряков
Труханов сомневается в возможности мэров объединиться в партию перед выборамиТруханов сомневается в возможности мэров объединиться в партию перед выборами
Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам, - НищукУкраина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам, - Нищук
Либеральное движение Гусовского и Нефьодова решило оформиться в партию и идти на выборыЛиберальное движение Гусовского и Нефьодова решило оформиться в партию и идти на выборы
Турчинов: РоSSия готовится к войне в Европе, первый плацдарм - УкраинаТурчинов: РоSSия готовится к войне в Европе, первый плацдарм - Украина
Украина за год экстрадировала в РоSSию 22 человекУкраина за год экстрадировала в РоSSию 22 человек
Украина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформленияУкраина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформления
Назначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИНазначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИ
Украина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию РоSSии из-за репрессий в КрымуУкраина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию РоSSии из-за репрессий в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости