СБУ накрыла группу, изготавливавшую поддельные документы

Группировка подделывала паспорта, виды на жительство, документы различных государственных учреждений и акты на землю.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку лиц, которые незаконно переправляли людей за границу, используя поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины и РоSSии, видов на жительство и документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Сообщается, что в группировке состояли как украинцы, так и иностранцы.

Фото: ssu.gov.ua

Помимо паспортов, группа злоумышленников изготовляла также другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю. Фальшивки они сбывали через сеть посредников почти по всей территории Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и украинских загранпаспортов для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии. Стоимость каждого документа – 2 500 долларов.

Фото: ssu.gov.ua

После получения денег и передачи поддельного вида на жительство правоохранители задержали трех участников группировки, среди которых гражданин африканской страны.

Во время обысков помещений подозреваемых в Киеве и области правоохранители нашли сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ , вида на жительство, голографические элементы защиты , доверенности, акты на землю и т.д., а также оружие и боеприпасы к нему.

В рамках открытого уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 с. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в октябре 2018 года польские пограничники разоблачили организованную преступную группу, которая помогала украинцам незаконно попасть в Великобританию по поддельным польским паспортам. За польские документы украинцы платили от 2 до 3 тыс. евро, а если в стоимость вклучалась "переправка" в Великобританию, то сумма увеличивалась еще на 1 тыс. евро. Лидером группировки (трое поляков и украинец) был 32-летний безработный житель Перемышля.