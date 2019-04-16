Политтехнолог Березовец извинился за "шутку" о пожаре в Нотр-Даме и Зеленском
Посол Франции назвала его пост "позором".
Политтехнолог Тарас Березовец извинился за "шутку" о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и приезде в Париж Владимира Зеленского.
15 апреля он прокомментировал пожар твитом следующего содержания: "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в ответ написала: "Как вам не стыдно? Позор!".
16 апреля в фейсбуке Березовца появился комментарий по этому поводу. Он пишет, что не хотел оскорбить французский народ.
"Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой", - написал Березовец.
"Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток «95-го квартала»? Тем не менее президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы. Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными", - добавил телеведущий.
Напомним, что Березовец работает на телеканале "Прямой", который открыто поддерживает действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко.
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16.04.2019 08:36