Политтехнолог Березовец извинился за "шутку" о пожаре в Нотр-Даме и Зеленском

Посол Франции назвала его пост "позором".

Политтехнолог Тарас Березовец извинился за "шутку" о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и приезде в Париж Владимира Зеленского.

15 апреля он прокомментировал пожар твитом следующего содержания: "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в ответ написала: "Как вам не стыдно? Позор!".

16 апреля в фейсбуке Березовца появился комментарий по этому поводу. Он пишет, что не хотел оскорбить французский народ.

"Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой", - написал Березовец.

"Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток «95-го квартала»? Тем не менее президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы. Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными", - добавил телеведущий.

Напомним, что Березовец работает на телеканале "Прямой", который открыто поддерживает действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко.

"Прямой" больше всех нарушил избирательное законодательство в эфире в марте, - Нацсовет



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