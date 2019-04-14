Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)

Президент надеется встретиться со своим соперником на теледебатах 19 апреля.

Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко, который приехал на президентские дебаты на НСК "Олимпийский", согласился подождать своего конкурента Владимира Зеленского, который на них не явился, до 15:00.

Об этом он сказал в начале мероприятия.

"Сегодня до Республиканского стадиона с любой точки Киева можно легко доехать за 40 минут. Вот давайте мы договоримся, что 40 минут, даже 45. До 15 часов мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы нас сейчас смотрите. Вы, я надеюсь, уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевого элемента демократии - дебатам. До 15 часов", - сказал Порошенко.

Обновление. Владимир Зеленский ожидаемо в пресс-центр НСК "Олимпийский" не явился. Вместо этого Порошенко провел пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов.

"Мне жаль, что сегодня на Республиканском стадионе, куда Владимир Александрович пригласил меня, его не было. Мне жаль, что у журналистов не было возможности поставить вопросы. Мне жаль, что люди на этой площади ответы на эти вопросы тоже не услышали", - сказал Порошенко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Порошенко выразил надежду, что дебаты, которые штаб Зеленского намерен организовать на НСК "Олимпийский" 19 апреля, отменят и вместо этого он придет на теледебаты на Общественном телеканале.

Также он предложил встретиться 15 апреля в студии ICTV.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля, но они скорее всего не состоятся.

Владимир Зеленский вызвал еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля.

Порошенко намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля. Зеленский на нее не согласился.


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