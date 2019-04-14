Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Президент надеется встретиться со своим соперником на теледебатах 19 апреля.
Президент Петр Порошенко, который приехал на президентские дебаты на НСК "Олимпийский", согласился подождать своего конкурента Владимира Зеленского, который на них не явился, до 15:00.
Об этом он сказал в начале мероприятия.
"Сегодня до Республиканского стадиона с любой точки Киева можно легко доехать за 40 минут. Вот давайте мы договоримся, что 40 минут, даже 45. До 15 часов мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы нас сейчас смотрите. Вы, я надеюсь, уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевого элемента демократии - дебатам. До 15 часов", - сказал Порошенко.
Обновление. Владимир Зеленский ожидаемо в пресс-центр НСК "Олимпийский" не явился. Вместо этого Порошенко провел пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов.
"Мне жаль, что сегодня на Республиканском стадионе, куда Владимир Александрович пригласил меня, его не было. Мне жаль, что у журналистов не было возможности поставить вопросы. Мне жаль, что люди на этой площади ответы на эти вопросы тоже не услышали", - сказал Порошенко.
Порошенко выразил надежду, что дебаты, которые штаб Зеленского намерен организовать на НСК "Олимпийский" 19 апреля, отменят и вместо этого он придет на теледебаты на Общественном телеканале.
Также он предложил встретиться 15 апреля в студии ICTV.
Напомним, что официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля, но они скорее всего не состоятся.
Владимир Зеленский вызвал еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля.
Порошенко намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля. Зеленский на нее не согласился.
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