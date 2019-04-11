Суд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против Зеленского

Овчаренко раздавал на Майдане агитационные листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Овчаренко после заседания суда
Фото: facebook/Відсіч
Овчаренко после заседания суда

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста движени "Видсич" Леонида Овчаренко, задержанного на Майдане Независимости по обвинению в незаконной агитации. Об этом сообщается на странице движения в Фейсбуке.

Администартивное производство закрыто из-за отсутствия состава правонарушения.

"Суд оправдал активиста по обвинению в незаконной агитации против Зеленского и в обвинению в злостном неповиновении работникам полиции. Суд закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения", – сказано в сообщении.

Напомним, 7 апреля в центре Киева полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском.


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