Суд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против Зеленского

Овчаренко раздавал на Майдане агитационные листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Фото: facebook/Відсіч Овчаренко после заседания суда

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста движени "Видсич" Леонида Овчаренко, задержанного на Майдане Независимости по обвинению в незаконной агитации. Об этом сообщается на странице движения в Фейсбуке.

Администартивное производство закрыто из-за отсутствия состава правонарушения.

"Суд оправдал активиста по обвинению в незаконной агитации против Зеленского и в обвинению в злостном неповиновении работникам полиции. Суд закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения", – сказано в сообщении.