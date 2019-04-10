В РоSSии возбудили дело против литовских судей за приговор экс-министру обороны СССР Язову

Следком обвинил Литву в вынесении неправосудного приговора.

В РоSSии возбудили дело против литовских судей за приговор экс-министру обороны СССР Язову
Дмитрий Язов

Следственный комитет РоSSии возбудил дело против литовских судей, которые вынесли приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову и ряду других граждан РоSSии по делу о кровавых событиях января 1991 года.

Об этом говорится на сайте Следкома РФ.

Судьям Вильнюсского окружного суда Айноре Мацявичене, Айвеы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу вменяют вынесение заведомо неправосудного приговора (ч.2 ст.305 УК РФ).

"Обвинительный приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – недопустимости придания уголовному закону обратной силы", - заявили в Следкоме.

Напомним, в конце марта 2019 года Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

13 января 1991 года при попытке штурма советскими военными телебашни и здания радиотелецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, более тысячи получили ранения, в том числе 31 человек - тяжелые.

Потерпевшими по делу признаны около 500 человек, обвиняемыми - 65.


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