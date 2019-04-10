Порошенко согласился сдать анализы представителям VADA

Допинг-тест организовал Владимир Кличко на "Олимпийском".

Порошенко согласился сдать анализы представителям VADA
Петр Порошенко сдает кровь на НСК "Олимпийский"
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко сегодня во второй половине сдаст анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", - рассказали в Администрации президента Украины.

Ранее в среду украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15:00 и 18:00 и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил тогда Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории, собственник которой является его сторонником. Врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты".

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.

Комментируя происходящее, Владимир Кличко заявил, что столь быстрое получение результатов не является возможным и предложил кандидатам пройти тест, который проходят профессиональные спортсмены. Зеленский заявил, что больше не будет сдавать анализы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Правнук Муссолини будет участвовать в выборах в ЕвропарламентПравнук Муссолини будет участвовать в выборах в Европарламент
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии, которую ранее возглавлял ГладковскийПорошенко назначил Кривоноса главой комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский
Порошенко пообещал больше не назначать бизнес-партнеров на должностиПорошенко пообещал больше не назначать бизнес-партнеров на должности
Порошенко пообещал назначить антикоррупционных судей уже на этой неделеПорошенко пообещал назначить антикоррупционных судей уже на этой неделе
Порошенко пообещал подписать назначение судей ВАКС уже на этой неделеПорошенко пообещал подписать назначение судей ВАКС уже на этой неделе
"Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко"Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
Выигранные у ВВС 50 тыс. фунтов стерлингов Порошенко отдаст армииВыигранные у ВВС 50 тыс. фунтов стерлингов Порошенко отдаст армии
В "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреляВ "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреля
Степанов не согласен с решением Порошенко об отстранении от должностиСтепанов не согласен с решением Порошенко об отстранении от должности
Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГАПорошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА
Порошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреляПорошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости