СБУ: Грицак не подавал в отставку
Слухи об увольнении главы СБУ назвали фейком.
Служба безопасности Украины опровергла отставку ее председателя Василия Грицака.
Об этом говорится в фейсбуке СБУ.
"Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется в том числе подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании главой СБУ Грицаком В.С. освобождения от занимаемой должности по собственному желанию", - сказано в сообщении.
СБУ утверждает, что это фейк, направленный на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях избирательного процесса.
"Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих роSSийских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все роSSийские фейки и слухи", - сказал Грицак.
Напомним, что Грицак возглавляет СБУ с лета 2015 года.
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Политика
09.04.2019 10:19