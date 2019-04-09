СБУ: Грицак не подавал в отставку

Служба безопасности Украины опровергла отставку ее председателя Василия Грицака.

Об этом говорится в фейсбуке СБУ .

"Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется в том числе подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании главой СБУ Грицаком В.С. освобождения от занимаемой должности по собственному желанию", - сказано в сообщении.

СБУ утверждает, что это фейк, направленный на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях избирательного процесса.

"Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих роSSийских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ , нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все роSSийские фейки и слухи", - сказал Грицак.