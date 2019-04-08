Верховный Суд узаконил одесский памятник Екатерине II

Судебные тяжбы шли более десяти лет.

Верховный Суд узаконил одесский памятник Екатерине II
Фото: Думская

Верховный Суд оставить без удовлетворения кассационную жалобу общественной организации "Сич" на установку памятника Основателям Одессы с Екатериной II на Екатерининской площади.

Об этом сообщил на аппаратном совещании мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет "Укринформ".

"У нас есть хорошая новость. Более десяти лет у нас были судебные тяжбы с теми, кто был не согласен с установлением в Одессе памятника основателям Одессы. Я считаю, что в этом деле была принципиальная позиция мэрии, юридический департамент боролся от имени города. и Верховный Суд Украины поставил окончательную жирную точку в этом вопросе, признал, что памятник установлен законно, и отклонил требования о переносе памятника. Мы сняли напряжение, спор решен цивилизованно", - отметил Труханов.

В 2006-2007 годах Одесский горсовет принял решение переместить памятник местного значения "Потемкинцам - потомки" на Таможенную площадь, а Екатерининскую площадь привести к историческому виду с восстановлением памятника Основателям Одессы.

"Ассоциация казацких товариществ "Сечь" требовала отменить эти решения.

Памятник с Екатериной II был открыт 27 октября 2007 года. Открытие сопровождалось массовыми акциями протеста. Против выступали активисты украинских националистических организаций и украинского казачества.

Скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в Историко-краеведческом музее. На месте, где стояла композиция, был установлен памятник матросам-потемкинцам, сооруженный в 1965 году. В 2007 году демонтированных "потемкинцев" перенесли на Таможенную площадь.

Это повторное рассмотрение иска "Сечи". В сентябре 2012-го, организации отказали в удовлетворении требований. Дело прошло апелляцию, но Высший административный суд Украины вернул его в Одессу.

Зимой 2018 года Одесский апелляционный административный суд отказал "Сечи" в удовлетворении иска.


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