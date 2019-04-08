Степанов не согласен с решением Порошенко об отстранении от должности

Глава Одесской ОГА считает, что президент превысил полномочия.

Степанов не согласен с решением Порошенко об отстранении от должности
Максим Степанов
Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Отстраненный от должности главы Одесской ОГА Максим Степанов не согласен с решением Президента Петра Порошенко. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает РБК-Украина.

Степанов добавил, что не писал заявления об увольнении.

"Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений не писал и писать не планирует", - сказал Степанов. Он уточнил, что ему предлагали написать заявление об увольнении еще в пятницу, 5 апреля, но он отказался.

Степанов назвал указ об отстранении "очень странным" и считает, что этот документ не имеет ничего общего с законодательством. "Появился указ об отстранении от должности. Очень странный документ, который, по моему убеждению и по убеждению юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он вышел за полномочия президента, записанные в Конституции", - добавил Степанов.

Напомним, сегодня утром стало известно об отстранении от должности главы Одесской ОГА Максима Степанова. Соответствующий указ от 6 апреля опубликован на сайте Президента. Неофициальная информация об отставке Степанова появилась в СМИ накануне вечером, увольнение якобы должно состояться 10 апреля после представления Кабинета министров.


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