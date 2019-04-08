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2019-04-08
Замглавы АП Филатов не подавал в отставку
Филатов продолжает работать.
Алексей Филатов
Фото: Макс Требухов
Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не подавал в отставку. Об этом сообщил источник LB.ua в АП.
По данным собеседника, распространенная информация в СМИ об якобы увольнении Филатова не соответствует действительности. Он продолжает работать в АП.
Напомним, некоторые СМИ написали, что президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова от обязанностей заместителя главы Администрации Президента.
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