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Замглавы АП Филатов не подавал в отставку Филатов продолжает работать. Алексей Филатов Фото: Макс Требухов Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не подавал в отставку. Об этом сообщил источник LB.ua в АП. По данным собеседника, распространенная информация в СМИ об якобы увольнении Филатова не соответствует действительности. Он продолжает работать в АП. Напомним, некоторые СМИ написали, что президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова от обязанностей заместителя главы Администрации Президента.

LB.ua

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