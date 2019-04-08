Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО

РоSSийскому омбудсмену не понравилось, что Гриценко разговаривал с Миятович на английском языке.

Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
Денис Гриценко
Фото: Facebook

Военнопленный украинский моряк Денис Гриценко рассказал комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович об условиях содержания в роSSийском СИЗО.

Об этом сообщил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов в Фейсбуке.

"Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, в также другим военнопленным свиданий с близкими, а также телефонных переговоров. Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца", - рассказал адвокат.

Гриценко также попросил Миятович уделить особое внимание состоянию здоровья раненых военнопленных.

"По словам Дениса, его разговор на английском языке с Комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович", - отметил адвокат.

По его словам, Москалькова и Миятович посетили также и других военнопленных моряков.

"Вместе с Денисом мы обсудили обстоятельства проведения в отношении него амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Он подробно рассказал, как его вывозили вместе с военнопленными из его судебной четверки - Андреем Драчом, Вячеславом Зинченко и Михаилом Власюком. По словам Дениса, возили весь день, помимо института Сербского ещё завозили в Бутырку на сборку, где он находился несколько часов, а потом пересаживали в другой автозак. На самой экспертизе Денис воспользовался рекомендациями защитников и не растерялся, обнаружив, что экспертиза проходит в их отсутствие", - добавил Полозов.

Он также отметил, что накануне президент Петр Порошенко вручил орден Богдана Хмельницкого III степени сыну Дениса Гриценко Артёму.

"К сожалению, новость об этом я увидел уже после того как вышел из СИЗО, поэтому Денис ещё об этом не знает. При первой возможности я сообщу ему об этом и покажу фото", - отметил адвокат.

Фото: #facebook#.com/nikolay.polozov


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