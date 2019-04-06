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2019-04-06
Первый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должности
Он входил в руководство ГПСУ с ноября 2014 года.
Фото: dpsu.gov.ua
Президент Петр Порошенко 4 апреля уволил с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка.
Об этом говорится в указе №101/2019.
Серватюк входил в руководство ГПСУ с ноября 2014 года.
В марте ему исполнилось 62 года.
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