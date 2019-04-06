Первый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должности

Он входил в руководство ГПСУ с ноября 2014 года.

Первый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должности
Фото: dpsu.gov.ua

Президент Петр Порошенко 4 апреля уволил с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

Об этом говорится в указе №101/2019.

Серватюк входил в руководство ГПСУ с ноября 2014 года.

В марте ему исполнилось 62 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
Блок рекламы


Похожие новости
Украина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформленияУкраина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформления
Порошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУПорошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУ
Верховный Суд подтвердил, что замглавы АП не должны подавать е-декларациюВерховный Суд подтвердил, что замглавы АП не должны подавать е-декларацию
Первый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - МинюстПервый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - Минюст
ОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободнымОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободным
Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службыЗамглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы
Суд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандалеСуд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандале
Мэра Затоки отстранили от должностиМэра Затоки отстранили от должности
НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента ПортноваНАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента Портнова
Апелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должностиАпелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должности
Последние новости
Подгружаем последние новости