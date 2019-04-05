Аласания: теледебаты пройдут в студии и по правилам Общественного

НОТУ выступает за соблюдение закона о выборах Президента.

Аласания: теледебаты пройдут в студии и по правилам Общественного
Фото: Макс Требухов

Председатель правления Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания исключил проведение официальных теледебатов на НСК "Олимпийский".

"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: «Господа кандидаты. Дебаты - по «Закону о выборах Президента Украины». В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя", - написал Аласания в фейсбуке, комментируя последний ролик Зеленского.

При этом замдиректора НСК Виктор Анисимов в комментарии журналистам 5 апреля сказал, что дата дебатов 19 апреля у стадиона свободна.

Стадион готов к дебатам на коммерческой основе, но ожидает получения технических требований.

"НСК имеет все технические возможности, чтоб провести дебаты на высшем уровне", - сказал Анисимов.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК "Олимпийский". Порошенко принял предложение.

Эта встреча будет иметь статус предвыборной агитации, если ее будет проводит не НОТУ 19 апреля.


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