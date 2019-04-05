Украина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформления

11 тысяч иностранных граждан оформили электронные визы на въезд в Украину в первый год их выдачи.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"С 4 апреля 2018 года были введены электронные визы для граждан 44 стран, и уже к концу прошлого года Министерством иностранных дел было оформлено около 6 тыс. электронных виз. С 1 января введены е-визы гражданам уже 52 стран мира и расширен перечень оснований для их оформления. За первый квартал этого года нами оформлено почти 5 тыс. электронных виз", - рассказал дипломат.

Основными пользователями е-виз являются граждане Китая - на них приходится около 60 процентов от общего количества запросов. Кроме того, в прошлом году было оформлено около 2 тыс. электронных виз гражданам Австралии, более 1 тыс. - гражданам Саудовской Аравии, около полутысячи - гражданам Мексики.

"То есть электронная виза пользуется спросом, потому что это действительно удобный современный сервис, который максимально упрощает процедуру получения виз для иностранцев", - сказал директор Департамента консульской службы МИД .

Количество отказов в выдаче е-виз незначительно. В основном они связаны с неправильным сканированием фотографии и отсутствием каких-то документов, в таком случае консулы в интерактивном режиме сообщают заявителю, чтобы он устранил нарушения.

Напомним, в апреле 2018 года консульская служба Министерства иностранных дел начала оформлять электронные визы гражданам дальних стран, которые хотят посетить Украину с деловой или туристической поездкой.

Запрос на визу иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua Для оформления электронной визы нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Проект был реализован в сотрудничестве с Госпогранслужбой, Ощадбанком и Институтом программных систем НАНУ.