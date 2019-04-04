Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"

Президент готов к дебатам в любой день в любом месте.

Президент Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому вместе сдать анализы 5 апреля в медпункте стадиона "Олимпийский".

Об этом сообщил на брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев в четверг, 4 апреля.

"Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медпункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий", - рассказал он.

Медведев также подчеркнул, что Порошенко готов к дебатам в любой день в любом месте.

"Дебаты могут быть предусмотренные законом, но мы считаем, что не нужно все сводить только до 19 числа. Если таких дебатов недостаточно, они могут быть 18, 17, 16 числа или в любую дату, приемлемую для кандидатов. Конечно, должен быть четкий регламент, объективность ведущих, равные условия для обоих кандидатов", - сказал он.

Медведев подтвердил, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским на стадионе и готов взять на себя половину стоимости его аренды.

"Если Зеленскому удобнее на стадионе или в цирке, или еще где-то, то мы в знак уважения к его избирателям готовы встречаться на любых удобных ему площадках. Главное, чтобы страна увидела позицию обоих кандидатов", - сказал Медведев.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский", другим - прохождение медосмотра.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.