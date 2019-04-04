Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!

Президент напомнил, что дебаты - это серьезная дискуссия, а не шоу.

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский"
Фото: zhizn.info

Президент Петр Порошенко согласен провести дебаты с кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, - они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но, стадион - так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - сказал Порошенко в своем видеообращении.

Президент напомнил, что дебаты - это серьезная дискуссия, а выборы определяют судьбу страны на годы вперед.

"Владимир Александрович, я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Наши стрелки геополитических компасов показывают в диаметрально противоположном направлении мира. Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени. И дебаты - это не шоу...Быть президентом и верховным главнокомандующим - это не игра, это не желание понравиться… Это значит нести ответственность за людей, за страну и внутри Украины, и на международном уровне. И дебаты делаются это не ради зрелища на стадионе. Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. Страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", - сказал Порошенко.

Напомним, кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский". Зеленский дал Порошенко сутки на размышление.

В команде Порошенко в ответ заявили, что президент не будет устраивать дебаты на стадионе. С Зеленским он намерен встречаться в телестудии, как прописано в законе. Позже в Telegram-канале Порошенко появилось голосование о дебатах на стадионе. Глава государства спросил, нарушать ли ему закон.

В НСК "Олимпийский" сообщили, что пока не получали заявок на проведение дебатов, но готовы их рассмотреть.


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