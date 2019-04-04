Теледебаты 19 апреля состоятся даже без кандидатов, – Аласания

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля, подчеркнул ее глава Зураб Аласания, передает «Интерфакс-Украина».

"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", - сказал Аласания на пресс-конференции в четверг в Киеве .

Он объяснил, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов.

"Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими - а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", - заявил Аласания.

Напомним, вчера вечером кандидат в Президенты Владимир Зеленский снял видеообращение в котором призвал Петра Порошенко на дебаты «перед всем народом» на стадионе НСК «Олимпийский», а также сдать анализы, чтобы доказать, что никто из кандидатов второго тура не алкоголик и наркоман.

В ответ Порошенко снял свое видео в котором он принял вызов со словами: "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, - они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но, стадион - так стадион». Также Петр Порошенко предложил Зеленскому завтра в 9 утра вместе сдать анализы на алкоголь и наркотики в медпункте стадиона «Олимпиский».

На данный момент, территория спорткомплекса «Олимпийский» оцеплена Нацгвардией. Администрация Президента Украины объявила аккредитацию журналистов на посещение Петром Порошенко НСК "Олимпийский". Вход журналистов начнется в 8:00.