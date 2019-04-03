Кабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских Карпат

"Наша ключевая цель - превратить горные территории в успешные и инвестиционно привлекательные".

?Кабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских Карпат
Геннадий Зубко
Фото: Макс Левин

Правительство приняло Концепцию развития горных территорий украинских Карпат на 2019-2027 годы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

"Развитие горных регионов Украины - безусловно дополнительный потенциал нашего государства. В частности, в направлении развития туризма, инфраструктуры, IТ-сферы, а также - развития человеческого потенциала", - прокомментировал он принятую Концепцию.

По словам Зубко, горные территории Карпатского региона - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области - всегда находились в зоне особого внимания государства. Это территория почти 60 тыс. кв. км, с 715 горными населенными пунктами, подавляющее большинство из которых - 94% - села и с почти 978 тыс. жителей.

"Наша ключевая цель - превратить горные территории в успешные и инвестиционно привлекательные. А это возможно путем внедрения новых подходов к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начала новых производств, создания рабочих мест, усиления экономического сотрудничества и образовательного направления, повышения транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества. Такая маршрутная карта, которая заложена в Концепции развития этих территорий, приблизит выполнения стратегии ЕС по Карпатскому региону и даст толчок вывести горные районы на качественно новый уровень", - отметил Зубко.

Он также рассказал, что Концепция базируется на четырех основных приоритетах: 1- формирование конкурентной экономики горных территорий; 2- развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры; 3 - развитие туристического потенциала; 4- обеспечение экологической безопасности.

Напомним, ранее Кабмин одобрил расширение территории национального природного парка "Синевир" в Закарпатской области на 377,8 гектаров.


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