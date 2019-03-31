Зеленский - Порошенко: "Вы марионетка Свинарчука?"

Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского".

Зеленский - Порошенко: "Вы марионетка Свинарчука?"
Фото: 112

Лидеры президентской гонки в Украине обменялись уколами после публикации экзит-поллов.

Сначала Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского марионеткой Игоря Коломойского, а потом Зеленский, комментируя эти слова, припомнил Порошенко его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), уволенного из СНБО после оборонного скандала.

"Вы марионетка Свинарчука, или он ваш?", - попросил Зеленский журналиста передать вопрос Порошенко.

Напомним, ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы "не является местью Порошенко за национализацию ПриватБанка".


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