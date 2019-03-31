Кличко приехал голосовать на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на велосипеде.

Фото: facebook.com/merkieva

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Кличко приехал на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна после тренировки сразу после его открытия в 8:00.

"От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию. Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества", - сказал Кличко.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева, также на избирательном участке Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

Напомним, что Кличко - активный велосипедист. В его декларации за 2017 год были указаны сразу девять дорогих велосипедов.


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