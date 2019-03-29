Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма

Страны-члены ООН должны привести свое законодательство в соответствие с задачей преследования тех, кто финансирует террористов.

Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма
Совбез ООН
Фото: пресс-служба президента

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в четверг, 28 марта, единогласно принял предложенную Францией новую резолюцию по противодействию финансированию террористических организаций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Данная резолюция обязывает страны-члены ООН привести свое внутреннее законодательство в соответствие с задачей преследования и наказания тех, кто прямо или косвенно финансирует террористические организации или террористов-одиночек.

"Мы должны бороться с корнем зла и прилагать больше усилий для того, чтобы изолировать терроризм, опустошив его источники финансирования", - подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который представил резолюцию.

Совбез ООН и ранее неоднократно проявлял обеспокоенность вопросом финансирования терроризма. В частности, в августе здесь обсуждалась попытка террористической группировки "Исламское государство" выйти на легальные источники доходов.

Сообщалось, что ИГИЛ концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладывая средства в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании, а также спекулируя на фондовых биржах. Об этом заявил тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, фиксируется также "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран".

"Принятие резолюции происходит в критическое время. Недавние атаки по всему миру показывают, что финансовые потоки продолжают достигать террористических групп", - заявил на заседании Совбеза ООН глава Контртеррористического управления ООН, роSSийский дипломат Владимир Воронков.

Напомним, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совбеза организации заявил, что РоSSия в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, проводя обыски и задерживая крымских татар и украинских активистов.


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