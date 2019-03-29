Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма

Страны-члены ООН должны привести свое законодательство в соответствие с задачей преследования тех, кто финансирует террористов.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в четверг, 28 марта, единогласно принял предложенную Францией новую резолюцию по противодействию финансированию террористических организаций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Данная резолюция обязывает страны-члены ООН привести свое внутреннее законодательство в соответствие с задачей преследования и наказания тех, кто прямо или косвенно финансирует террористические организации или террористов-одиночек.

"Мы должны бороться с корнем зла и прилагать больше усилий для того, чтобы изолировать терроризм, опустошив его источники финансирования", - подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который представил резолюцию.

Совбез ООН и ранее неоднократно проявлял обеспокоенность вопросом финансирования терроризма. В частности, в августе здесь обсуждалась попытка террористической группировки "Исламское государство" выйти на легальные источники доходов.

Сообщалось, что ИГИЛ концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладывая средства в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании, а также спекулируя на фондовых биржах. Об этом заявил тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, фиксируется также "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран".

"Принятие резолюции происходит в критическое время. Недавние атаки по всему миру показывают, что финансовые потоки продолжают достигать террористических групп", - заявил на заседании Совбеза ООН глава Контртеррористического управления ООН , роSSийский дипломат Владимир Воронков.