На взятке попался сотрудник Национального института стратегических исследований

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований.

Как сообщает пресс-центр СБУ , чиновник, который также является секретарем диссертационного совета института, требовал 55 тыс. гривен за несоздание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук.

Фото: пресс-центр СБУ

Правоохранители задержали сотрудника института в служебном кабинете во время получения второй части взятки в размере 25 тыс. гривен.

Фото: пресс-центр СБУ

"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.

Ранее в марте на взятке в 75 тыс. гривен задержан директор НИИ "Киевгипротранс".