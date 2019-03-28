На взятке попался сотрудник Национального института стратегических исследований

Заместитель завотделом требовал 55 тыс. гривен за непрепятствование защите кандидатской работы.

На взятке попался сотрудник Национального института стратегических исследований
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник, который также является секретарем диссертационного совета института, требовал 55 тыс. гривен за несоздание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук.

Фото: пресс-центр СБУ

Правоохранители задержали сотрудника института в служебном кабинете во время получения второй части взятки в размере 25 тыс. гривен.

Фото: пресс-центр СБУ

"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.

Ранее в марте на взятке в 75 тыс. гривен задержан директор НИИ "Киевгипротранс".




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