Украина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию РоSSии из-за репрессий в Крыму

Делегация Украины в ПАСЕ просит защитить крымских татар в аннексированном Крыму.

Украинская делегация в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) в связи с задержанием оккупантами Крыма около 20 крымских татар обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье с просьбой использовать имеющиеся механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требованием остановить попытки восстановления делегации РоSSии в ПАСЕ .

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления роSSийской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач", - сообщил в четверг утром народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице Facebook.

По его словам, аналогичное обращение украинская делегация направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Обращение к Дуне Миятович

Глава украинской делегации в ПАСЕ также опубликовал на своей странице обращение к генеральному секретарю Совета Европы и президенту ПАСЕ .

Напомним, 27 марта роSSийские силовики в незаконно аннексированном Симферополе в ходе обысков в домах крымских татар задержали минимум 20 человек.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины заявило протест. Киев выразил особую обеспокоенность тем, что роSSийская оккупационная власть снова выбрала в качестве предлога для обысков так называемое "дело Хизб ут-Тахрир", которое уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений.