Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев

"Это, конечно же, проект не убивает. Тем не менее, надо снова искать новый путь".

Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев
Фото: pikabu.ru

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода "Северный поток-2".

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2. Это, конечно же, проект не убивает. Пока что. Тем не менее, надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", - написал Коболев в фейсбуке.

Газопровод "Северный поток 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Трубопровод, принадлежащий роSSийской энергетической компании "Газпром", находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году РоSSия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать "Северный поток-2".

Украина, Польша, США выступают против строительства трубопровода.

Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из РоSSии, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.


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