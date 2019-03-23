В результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - Порошенко

За годы агрессии РоSSии погибли около 10 тысяч мирных жителей.

В результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - Порошенко
Фото: Макс Левин

В результате агрессии РоSSийской Федерации против Украины погибли 2956 украинских военнослужащих.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"2956 украинских воинов отдали свою жизнь, защищая украинскую землю от роSSийской агрессии", - сказал Петр Порошенко.

Также, по его словам, за годы агрессии РоSSии погибли около 10 тысяч мирных жителей.

Петр Порошенко напомнил, что Украина никогда не имела территориальных претензий к кому-либо из своих соседей, "украинских войск сегодня нет на роSSийской земле".

При этом он подчеркнул, что РоSSия, когда Украина была внеблоковым государством, "подло, коварно, незаконно" аннексировала Крым и вторглась на украинскую землю.


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