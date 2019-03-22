В Киеве на избирательном участке пропала печать
Полиция проводит расследование.
Полиция Киева открыла уголовное производство из-за пропажи печати на одном из столичных избирательных участков.
Об этом сообщается на сайте полиции.
"В дежурную часть поступило сообщение о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 357 УК (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).
Санкция статьи - до трех лет ограничения свободы.
Напомним, в конце февраля МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах президента.
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