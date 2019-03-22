В Киеве на избирательном участке пропала печать

Полиция Киева открыла уголовное производство из-за пропажи печати на одном из столичных избирательных участков.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 357 УК (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Санкция статьи - до трех лет ограничения свободы.