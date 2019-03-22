Евросоюз согласился отложить "Брексит" до 22 мая

В Палате общин должны одобрить соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского Союза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на 22 мая.

Такое решение было принято в ходе саммита Евросоюза в четверг, 21 марта, передает Немецкая волна.

Таким образом, британцы смогут не принимать участия в выборах депутатов Европарламента, запланированных на конец мая. Перенос "Брексита" на любую из дат после выборов невозможен, отметили в Брюсселе.

Для получения отсрочки Соединенному Королевству необходимо выполнить ряд условий. В частности, члены Палаты общин британского парламента должны одобрить соглашение между Лондоном и Брюсселем о порядке выхода королевства из ЕС . Участники саммита вновь подчеркнули, что соглашение не может быть пересмотрено.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете выхода из ЕС .

Координатор Европейского парламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки по выходу Британии из ЕС после 23 мая. Еврокомиссия выступает либо за проведение "Брексит" до этого срока, либо за долгосрочный перенос этой процедуры.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что "Брексит" может быть отложен максимум до 18 апреля.