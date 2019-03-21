"НФ": Луценко должен объяснить свое заявление о списке от посольства США

Партия поддерживает сотрудничество с западными партнерами.

"НФ": Луценко должен объяснить свое заявление о списке от посольства США
Фото: Макс Требухов

Фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отвечая в кулуарах парламента на вопросы журналистов относительно заявления Генерального прокурора о существовании списка "неприкасаемых", переданного посольством США.

"Народный фронт" всегда настаивал, что мы должны сотрудничать с нашими западными партнерами, ведь правительства Арсения Яценюка удалось создать антипутинскую коалицию. Мы знаем, что мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам, чтобы они продолжили режим санкций, поэтому сотрудничество с нашими западными партнерами важны для нашего государства ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также добавил, что Генеральный прокурор Юрий Луценко должен дополнительно объяснить свое заявление.


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