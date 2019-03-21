В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"
Озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".
Заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности.
Об этом говорится в ответе посольства США на запрос "ТСН".
"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в средствах массовой информации "не делает эти претензии правдивыми".
"Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - подчеркнули дипломаты.
Напомним, генпрокурор Луценко заявил в интервью американскому HillTV, что во время первой встречи с ним, посол Украины в США передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".
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