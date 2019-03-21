ЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкой

"Мост Кличко" планируют открыть ко Дню Киева.

ЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкой
Визуализация мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Владимирская горка» и «Крещатый»
Фото: kyivcity.gov.ua

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выступает против строительства пешеходно-велосипедного моста, который должен соединить Владимирскую горку с аркой Дружбы народов.

Это следует из письма Министерства культуры Украины в КГГА от 11 февраля, которое опубликовано LIGA.net.

В письме Министерства культуры говорится, что согласно закону "Об охране культурного наследия", перед началом строительных работ рядом с объектами всемирного наследия, в их буферных зонах и прилегающих территориях необходимо проинформировать Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности под охраной ЮНЕСКО находятся Владимирские холмы.

Издание отмечает, что КП "Инженерный центр" действительно направило сообщение в комитет в июле прошлого года, а уже в декабре приступило к строительству моста. В середине февраля ЮНЕСКО прислал Министерству культуры письмо, в котором потребовало приостановить все работы.

"В письме ЮНЕСКО высказывается обеспокоенность возможными последствиями упомянутых строительных работ для сохранения мировой ценности объекта", - говорится в ответе пресс-службы Министерства культуры на запрос LIGA.net.

Ранее замглавы КГГА Александр Спасибко говорил, что город получил согласования всех инстанций в Украине на строительство пешеходно-велосипедного моста. После письма ЮНЕСКО работы были приостановлены.

Как сообщил вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный, в апреле в Киев на переговоры приедут представители ЮНЕСКО. Городу придется либо менять проект моста, либо его демонтировать. В противном случае ЮНЕСКО может расторгнуть договор с Киевом.

Строительство пешеходно-велосипедного моста - один из самых громких проектов администрации Виталия Кличко. Планировалось, что он соединит два маршрута - парк "Крещатый" с парком "Владимирская горка". Протяженность моста составит 210 м, ширина - колеблется от 6 до 14 метров.

Конструкция будет выполнена из стекла и бетона, а на ее строительство планировалось потратить около 260 млн грн из бюджета города. Реализацией проекта занимается КП Инженерный центр.

К середине марта на строительство моста потратили 12,4 млн грн, говорится в ответе и.о. директора Инженерный центр Андрея Тарнавского на запрос LIGA.net. По его словам, КП получил аванс на сумму 153,3 млн грн.

Напомним, тендер на строительство пешеходно-велосипедного моста между Крещатым парком и Владимирской горкой за 255,6 млн гривен выиграло общество с ограниченной ответственностью "Спецавто-Буд". Все работы будут выполнены за счет средств городского бюджета.

Мостовой переход станет частью большого туристического маршрута, который будет начинаться на Пейзажной аллее, а заканчиваться возле Киево-Печерской лавры.

Планы построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов были и у предыдущих властей Киева. Однако, строительство началось только в декабре 2018 года.


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