В Кривом Роге руководство полиции пыталось скрыть избиение своих сотрудников хулиганами

Оба нападавших задержаны.

?В Кривом Роге руководство полиции пыталось скрыть избиение своих сотрудников хулиганами
?В Кривом Роге возле ночного клуба избили двух полицйеских
Фото: badnews.org.ru

Правоохранители задержали двух мужчин, которые избили прибывших по вызову полицейских возле ночного клуба в Кривом Роге.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Фейсбуке.

"16 марта около трех часов ночи в Саксаганское отделение поступило сообщение о конфликте возле развлекательного комплекса, который перерос в драку. По адресу выехал наряд городского отдела Управления полиции охраны: 22-летний младший инспектор взвода реагирования, сержант полиции и 22-летний полицейский-водитель, капрал полиции. Рядом с заведением полицейские заметили скопление людей, к которым они направились. Уже через мгновение неизвестный мужчина из группы лиц нанес удар кулаком в лицо одному из правоохранителей, от чего тот упал на землю без сознания. Злоумышленник пытался ударить второго сотрудника полиции, но тот уклонился. В это время другие, на тот момент не установленные, лица сбили с ног и второго полицейского и начали бить его ногами. Капрал полиции помог ему встать и довел его до служебного автомобиля", - говорится в сообщении.

Узнав об инциденте, руководство городского управления полиции охраны,пыталось скрыть произошедшее. И лишь после того как информация была распространена в Интернете и получила огласку, было открыто уголовное дело.

Личности нападавших установили - это 30-летний уроженец Кривого Рога, который первым нанес удар полицейскому. После ночного происшествия он уехал в Киев, где и был задержан в Дарницком районе, его этапировали в Кривой Рог. Его 29-летний сообщник задержан по месту жительства в Кривом Роге. В настоящее время оба помещены в изолятор временного содержания. Одному из них уже объявлено подозрение по ст.345 Уголовного кодекса.

"Уголовная ответственность грозит и должностным лицам полиции, которые, не желая огласки происшествия, вместо того, чтобы защитить подчиненных сотрудников, а в их лице - честь и достоинство полиции в целом, скрыли факт совершения преступления", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее киевскому патрульному сломали нос при попытке утихомирить пьяную компанию.


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