Оболонский суд отклонил жалобы адвокатов Януковича

Суд может исправить ошибки или опечатки, но не содержательную часть приговора.

Оболонский районный суд Киева отклонил жалобы адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича, которого признали виновным в государственной измене. Об этом пишет TheБабель.

"Суд не имеет права изменять содержание приговора, а только исправить ошибки и описки. В представленных заявлениях поднимаются вопросы сути приговора, а потому в удовлетворении заявлений защитника следует отказать", - сказали судьи.

Адвокат Александр Байдык просил суд, чтобы они убрали из приговора причину смягчающего обстоятельства - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РоSSийской Федерации".

Также они просили суд исключить из приговора ссылку на видео с пресс-конференции президента РоSSии Владимира Путина, обращение главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, запись пребывания Петра Порошенко в Крыму и другие ролики.

Адвокат просил исправить сумму процессуальных издержек, которую обязан возместить экс-президент, с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

Напомним, Виктора Януковича признали виновным по двум статьям обвинения - госизмена и пособничество в ведении агрессивной войны. По третьей статье (сепаратизм) Янукович оправдан. Тем не менее экс-президент приговорен заочно к 13 годам заключения